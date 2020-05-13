Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 1:05

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон заключил контракт на сумму $134 млн по покупке средств индивидуальной защиты для медицинского персонала в более чем 15 тыс. американских домов престарелых.

Согласно заявлению представителя Минобороны США подполковника Майка Эндрюса, контракт, заключенный с компанией Federal Resources Supply, предполагает поставку комплектов средств индивидуальной защиты, включая защитные очки, перчатки, халаты и маски.

Отмечается, что в рамках контракта будет распределено 1,2 млн защитных очков, 64,4 млн пар перчаток, 12,8 млн халатов и 1,8 млн масок.

Он уточнил, что поставки комплектов начались ранее на этой неделе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне, Балтиморе и Филадельфии и будут завершены по всей территории США, Пуэрто-Рико и Гуама к концу июня.

1вз аг

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