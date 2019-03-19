Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 3:08

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр обороны Франции Флоранс Парли на встрече в Вашингтоне подтвердили, что продолжат сотрудничество по сирийской проблеме.

"Министры Шанахан и Парли, как партнеры по коалиции (против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ - ИФ) договорились продолжить совместную работу надо обеспечением безопасности и стабильности в северной Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что стороны "обсудили широкий круг вопросов, касающихся обороны, включая приверженность США уничтожению ИГИЛ на долгосрочной основе и руководству международной коалицией против ИГИЛ".

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