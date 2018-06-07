Минобороны США не раскрывает подробностей предстоящей встречи Герасимова и Данфорда
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*** В Вашингтоне Герасимова считают главным каналом связи с российским руководством
Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон отказался раскрывать детали будущей встречи начальника генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
"На данный момент я не могу вам ничего сказать", - приводит Си-Эн-Эн слова представителя Дж.Данфорда.
При этом Си-Эн-Эн со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, отметил, что Вашингтон считает В.Герасимова "ключевым каналом для передачи любого американского военного сообщения на самые высокие уровни российского руководства".
Ранее сообщалось, что В.Гермасимов и Дж.Данфорд в пятницу встретятся в столице Финляндии Хельсинки.
Российский и американский военачальники по отдельности встретятся также с президентом Финляндии Саули Ниисте и главнокомандующим Силами обороны Ярмо Линдбергом.
1кю ар ан
Интерфакс