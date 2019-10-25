Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 12:19

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Главы оборонных ведомств Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер провели переговоры на полях встречи министров обороны стран НАТО Брюсселе, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

По данным агентства, министры обсудили "вопросы обороны и безопасности", ситуацию в Сирии, "в том числе турецкую военную операцию "Источник мира" в сирийских районах к востоку от реки Евфрат".

Накануне в Брюсселе состоялась встреча Акара с главой минобороны Британии Беном Уоллесом и главой минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В Брюсселе 24-25 октября проходит встреча министров обороны стран альянса.

Ситуация в Сирии является одной из ключевых тем встречи минобороны стран НАТО.

1ви ар

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