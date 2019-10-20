Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 9:10

Стамбул. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Курдские Отряды народной самообороны уже 20 раз нарушили соглашение о безопасной зоне в приграничных территориях Сирии, заключенное по итогам переговоров с делегацией США 17 октября, сообщает "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

"Террористы PKK/YPG нарушили соглашение о безопасной зоне 20 раз", - говорится в сообщении. Анкара считает "Рабочую партию Курдистана" террористической организацией, и связанных с ней курдов - террористами.

Также Минобороны Турции сообщило о гибели турецкого солдата при нападении курдов на патруль в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд. Еще один солдат получил ранения.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

***/ 1эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!