Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 12:34

Стамбул. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке Сирии, к востоку от Евфрата, в пятницу завершено третье совместное патрулирование турецких и российских военных, сообщило оборонное ведомство Турции.

"В соответствии с планом завершен третий совместный патруль турецких и российских военных в районе между Камышлы и Дериком, к востоку от Евфрата, - говорится в сообщении. - В нем в общей сложности были задействованы восемь транспортных средств, по четыре с каждой стороны, и беспилотный летательный аппарат".

Отмечается, что протяженность маршрута патрулирования составило 88 км.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. По данным Минобороны Турции, турецкие и российские подразделения, выполнявшие патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от турецко-сирийской границы, проехали в общей сложности 87 км. Патрулирование продолжалось около четырех часов. Второе патрулирование было осуществлено 5 ноября. Протяженность маршрута патрулирования составила 73 км.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.

"Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Дейру-Наага, преодолел маршрут протяженностью 105 километров за время около 4 часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт. На маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.

1нв ан

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