Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 9:51

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Турции удалось нейтрализовать порядка 550 боевиков с начала операции на северо-востоке Сирии, сообщает в понедельник газета "Дейли сабах" со ссылкой на данные министерства обороны страны.

По словам министра обороны Хулуси Акара, операция продолжается "успешно, как и планировалось".

Ранее минобороны Турции сообщало о нейтрализации 350 террористов.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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