Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 12:06

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Турции в пятницу сообщило о том, что турецкие военные нейтрализовали 342 боевиков за время операции "Источник мира" на севере Сирии.

"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом. С начала операции в Сирии нейтрализовано 342 террориста", - приводит агентство "Анадолу" заявление ведомства.

Термин "нейтрализован", как правило, используется турецкими военными для того, чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

Ранее минобороны Турции сообщало о нейтрализации 277 террористов.

В Анкаре считают террористами бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций. Курдские ополченцы очень активны на севере Сирии. В частности, они считаются костяком оппозиционной группировки Сирийские демократические силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

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