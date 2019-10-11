Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 8:35

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкое командование зафиксировало гибель первого служащего вооруженных сил Турции с момента начала операции "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщают в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Кроме того, еще трое военных получили ранения.

Между тем, Минобороны Турции сообщает о "нейтрализации" в общей сложности 277 террористов за все время проведения операции.

Термин "нейтрализован", как правило, используется турецкими военными для того, чтобы обозначить противников, которые были убиты или взяты в плен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

1вл аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!