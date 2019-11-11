Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 13:03

*** Протяженность маршрута патрулирования составила 62км

Стамбул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - На северо-востоке Сирии, к востоку от Евфрата, в понедельник завершено четвертое совместное патрулирование турецких и российских военных, сообщило оборонное ведомство Турции.

"В соответствии с планом завершен четвертый совместный патруль турецких и российских военных в районе в районе Дербасия к востоку от Евфрата, - говорится в сообщении. - В нем в общей сложности были задействованы восемь транспортных средств, по четыре с каждой стороны, и беспилотный летательный аппарат".

Отмечается, что протяженность маршрута патрулирования составила 62 км.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. По данным Минобороны Турции, турецкие и российские подразделения, выполнявшие патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от турецко-сирийской границы, проехали в общей сложности 87 км. Патрулирование продолжалось около четырех часов. Второе патрулирование было осуществлено 5 ноября. Протяженность маршрута патрулирования составила 73 км. В минувшую пятницу было проведено третье патрулирование на дальность 88 км.

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