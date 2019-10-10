Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 20:36

Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Турции сообщило, что с начала в среду военной операции на севере Сирии нейтрализовано "174 террориста", сообщает газета "Дейли сабах".

Термин "нейтрализован", как правило, используется турецкими военными для того, чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

В Анкаре считают террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций. Курдские ополченцы очень активны на севере Сирии. В частности, они считаются костяком оппозиционной группировки Сирийские демократические силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

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