Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 4:55

Токио. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Японии заявило, что страна не сталкивается с какой-либо угрозой безопасности после сообщений Южной Кореи о запусках неких "снарядов" с территории КНДР.

Оборонное ведомство заявило, что не обнаружило признаков того, что какой-либо северокорейский "снаряд", запущенный в субботу, достиг территории Японии или ее исключительной экономической зоны.

Согласно сообщению Минобороны, на данный момент Япония не сталкивается с ситуацией, которая представляла бы непосредственный риск для ее национальной безопасности.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявляло о запуске Пхеньяном "снарядов".

Южнокорейские военные утверждают, что "снаряды" пролетели от 70 до 200 км.

Между тем ранее JCS заявлял о запуске КНДР ракет малой дальности, но потом изменил свои данные.

1вз ав

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