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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 11:11 19.06.2018 - 11:11

*** Япония намерена провести совместные учения с США, как запланировано

Гонконг. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что попросит США и Южную Корею продолжить проводить совместные военные учения на Корейском полуострове для сохранения политики сдерживания в регионе, сообщает во вторник телеканал "Эн-Эйч-Кей Уорлд".

И.Онодэра в ходе выступления заявил, что "был проинформирован о намерении США отменить учения в ходе телефонного разговора с министром обороны США Джеймсом Мэттисом на прошлой неделе".

Он добавил, что, по его мнению, "совместные военные учения США и Южной Кореи являются залогом мира и стабильности в регионе". Министр обороны Японии отметил, что Токио продолжит тесное сотрудничество с двумя странами.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы оборонных ведомств США и Японии подтвердили намерение провести японо-американские военные учения согласно плану.

Ранее Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений США и Южной Кореи. По словам пресс-секретаря американского Минобороны Даны Уайт, решение о приостановке было принято "в соответствии с обязательством президента (США Дональда - ИФ) Трампа и совместно с американскими союзником Республикой Кореей".

О намерении отказаться от совместных военных маневров Д.Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР. На саммите северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации. США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

В свою очередь власти Южной Кореи и Японии ранее выразили обеспокоенность в связи с решением Д.Трампа о приостановке совместных с Сеулом военных учений на время переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном.

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