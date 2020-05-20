Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 4:26

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Японии подозревает, что некоторые секретные данные, касающиеся новейшей ракеты, были похищены хакерами, начато расследование, сообщила газета "Асахи симбун" в среду.

В министерстве допускают, что данные о требованиях к техническим характеристикам ракеты были похищены в ходе массированной хакерской атаки в тот момент, когда ведомство рассылало их компаниям оборонного сектора для проведения тендера на размещение заказа, пишет издание, ссылаясь на правительственные источники.

Новая ракета относится к типу, используемому такими странами, как Соединенные Штаты, Китай и Россия. Она развивает сверхзвуковую скорость, может преодолевать значительные расстояния и системы противоракетной обороны противника для нанесения точных ударов, сообщает газета.

1гк аг

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