Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:39

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Планируемые учения НАТО у границ Белоруссии не должны служить поводом для обеспокоенности у Минска, заявил в понедельник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО - это оборонительный альянс. Любые страны имеют право тренировать свои войска, это касается и НАТО - мы тренируемся вместе. Мы прозрачны, предсказуемы, когда речь идет о наших учениях", - сказал он.

"Так что оборонительный альянс, тренирующий свои войска, не должен вызывать никакой обеспокоенности у соседей", - отметил генсек НАТО.

Ранее президент Белоруссии выражал обеспокоенность предстоящими масштабными учениями НАТО в Польше. Он также заявлял, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить себя во время их проведения.

"Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - заявил Лукашенко в начале октября на саммите СНГ в Ашхабаде.

1ар бп

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