Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 11:16

Вильнюс. 30 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Правительство Белоруссии отвергло предложение премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса превратить строящуюся в Островце Белорусской АЭС в электростанцию, работающую на газе.

В ответе белорусского премьера Сергея Румаса С.Сквярнялису от 22 апреля говорится, что такое предложение является нецелесообразным.

"Что касается вашего предложения, изложенного в письме от 7 марта 2019 года, по строительству газовой электростанции вместо атомной, хочу проинформировать, что проект строительства Белорусской АЭС находится на заключительном этапе реализации. Перепрофилирование АЭС в электростанцию, работающую на природном газе, является нецелесообразными технически и экономически", - говорится в ответе Белоруссии.

Согласно письму, одной из целей АЭС является диверсификация топливно-энергетического баланса Белоруссии, включая снижение зависимости от импорта газа. По словам белорусского премьера, в данный момент 95% электроэнергии Белоруссия получает с газовых электростанций, а АЭС позволит сократить годовое потребление газа почти на 5 млрд куб. м, а также значительно сократить его долю в производстве электроэнергии и выбросах газов, вызывающих парниковый эффект.

"Не могу согласиться с изложенным в вашем письме мнении о том, что совещание сторон Конвенции Эспо признало выбор Островецкой площадки ненадлежащим, а проведенные под эгидой Еврокомиссии стресс-тесты указали на небезопасность. Напротив, европейские специалисты признали результаты стресс-тестов Белорусской АЭС положительными и дали рекомендации по дальнейшим возможным мерам в целях непрерывного повышения ядерной безопасности будущей станции", - пишет белорусский премьер.

С.Румас пригласил Литву возобновить диалог с тем, чтобы создать совместную группу по анализу деятельности Белорусской АЭС и объектов, связанных с закрытием Игналинской АЭС, а также созданию системы радиационного мониторинга.

ЯЧ

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