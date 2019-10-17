Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 15:40

Пекин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли КНР подтвердило в четверг, что Пекин будет наращивать закупки сельхозпродукции в США, не предоставив, однако, данных о планируемых объемах покупок.

"В рамках первой фазы соглашения с США, Китай увеличит закупку американской сельхозпродукции, исходя из объемов внутреннего спроса и рыночных принципов, тогда как США обеспечат благоприятные условия для этого", - заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе пресс-конференции в четверг.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Пекин до сих пор не подтверждал заявления Трампа, и в выступлении Гао Фэна не прозвучала объявленная президентом США сумма в $40-50 млрд, которая существенно превышает ежегодные объемы закупки американских сельхозтоваров Китаем, пишет The Wall Street Journal.

При этом он подтвердил, что Китай нацелен на заключение со Штатами соглашения, предусматривающего отмену всех введенных ранее пошлин.

Как сообщалось, Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Трамп заявил в среду, что торговое соглашение, заключенное представителями США и Китая на прошлой неделе, вероятно, не будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября.

пк ак ав*

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