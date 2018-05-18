Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 9:27 18.05.2018 - 09:27

Пекин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Власти КНР решили отменить антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США сорго, сославшись на негативный отклик со стороны животноводческого сектора страны.

Как сообщалось, китайский Минторг с 18 апреля обложил поставки сорго из США пошлиной в размере 178,6%.

Антидемпинговые и антисубсидиционные пошлины будут отменены, а американские компании, которых коснулись эти меры, получат возмещение в полном объеме, заявил Минторг КНР в пятницу.

В министерстве отмечают, что получили жалобы от местных животноводов, затраты которых выросли вслед за повышением цен на сорго, притом что подъем цен на свинину в Китае продолжает ослабляться, сообщает Dow Jones.

Китай увеличил импорт сорго из США в 14 раз за период с 2013 г. по 2017 г., при этом цена сорго за это время упала на 31%. В первом квартале текущего года объем импорта этой сельхозкультуры из США снизился на 15%.

Как сообщает китайское агентство "Синьхуа", президент США Дональд Трамп в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне заявил, что двум странам следует наращивать объемы торговли сельскохозяйственной продукцией, энергоносителями и промышленными товарами.

Сорго является важной статьей американского экспорта в Китай, однако объем его поставок существенно ниже по сравнению с поставками соя-бобов, превысивших в прошлом году $12 млрд.

пк аш *

Neuer Inhalt Horizontal Line