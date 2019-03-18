Вена.18 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство транспорта РФ подписало с транспортными ведомствами Австрии и Словакии меморандум по проекту строительства железной дороги широкой колеи (1520 мм против 1435 мм в Европе) до Австрии, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Согласно документу, стороны продолжат работу по изучению и оценке схемы финансирования проекта с учетом национальных моделей и стандартов финансирования публичной инфраструктуры на территории стран, где планируется построить грузовую линию с шириной колеи 1520 мм.

Как сообщалось, ОАО "Российские железные дороги" ожидает в 2019 году перехода проекта по строительству железной дороги широкой колеи до Австрии на стадию подписания межправительственного соглашения.

В ноябре совместное предприятие российской монополии с железными дорогами Австрии, Словакии и Украины - Breitspur Planungsgesellschaft (создано для реализации проекта) - сообщило о начале его оценки с точки зрения воздействия на окружающую среду в Словакии и Австрии. Проект предполагает продление линии от Кошице (Словакия) и возведение как минимум двух грузовых железнодорожных терминалов на территории Австрии (под Веной) и Словакии (Ганиска).

Согласно текущим оценкам, для строительства железной дороги потребуется около восьми лет. Дата начала строительства терминалов будет зависеть от окончательного утверждения со стороны властей в странах-участницах, а также после оценки экономической целесообразности проекта. Как ожидается, он позволит создать новые рабочие места для 13 тыс. сотрудников в двух странах, более половины из них - в Словакии.

Строительство железной дороги оценивается примерно в 6,4 млрд евро. Страны-партнеры рассматривают несколько различных инвестиционных моделей строительства, в том числе привлечение частных инвестиций.

В феврале прошлого года проект обсуждался в Вене на международной конференции с участием ведущих европейских железнодорожных компаний и "получил широкую поддержку". "Идет проработка его технического обоснования и конкретных механизмов финансирования. Считаем, что участок Кошице-Вена в перспективе позволит эффективнее связывать европейские и азиатские рынки. Ну а для нас это важно, поскольку это задействует транзитный потенциал России", - говорил тогда в этой связи российский президент Владимир Путин.

Ранее начался переход к стадии предварительного проектирования, в ходе которой предполагалось "продолжить действия по снижению затрат и сокращению сроков строительства". До этого выбранный в ходе открытого тендера консорциум завершил работу над полным технико-экономическим обоснованием (ТЭО) проекта. В ее рамках был уточнен анализ грузопотоков. Кроме того, Deloitte разработал бизнес-план и бизнес-модель проекта. Результаты ТЭО были рассмотрены и приняты правлением совместного предприятия в 2017 г.

Оф им ав*

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