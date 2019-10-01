Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 9:08

Эр-Рияд. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Минфин Саудовской Аравии "разочарован поспешным решением" агентства Fitch снизить рейтинг страны на фоне роста геополитической напряженности в регионе Персидского залива и надеется, что оно учтет быстрое восстановление добычи после атаки на нефтяные объекты королевства 14 сентября.

Fitch в понедельник сообщило, что снизило суверенные рейтинги Саудовской Аравии на одну ступень - до "A" с "A+". В частности, аналитики Fitch пересмотрели свою оценку уязвимости экономической инфраструктуры Саудовской Аравии перед лицом вооруженных атак в регионе и видят риски их продолжения.

По мнению министерства финансов королевства, Саудовская Аравия доказала, что способна быстро справиться с трудностями, оставаясь приверженной цели сохранить стабильность на глобальных нефтяных рынках.

В этой ситуации снижение рейтинга выглядит спекулятивным действием, не имеющим прямого отношения к эффективным и решительным мерам Саудовской Аравии в ответ на атаки, говорится в заявлении Минфина страны.

Поставки нефти Саудовской Аравией возобновились в полном объеме после того, как стране удалось восстановить добычу, сейчас она составляет 11,3 млн баррелей в сутки, а к концу ноября достигнет 12 млн баррелей в сутки, напоминает Минфин королевства.

Объем поставок нефти в октябре должен составить 9,89 млн баррелей в сутки, и Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире, выполнит все обязательства перед своими клиентами, отмечается в сообщении.

Министерство финансов выразило надежду, что Fitch сочтет целесообразным пересмотреть свое решение относительно рейтинга Саудовской Аравии на фоне стабильных поставок нефти королевством на мировые рынки и положительной реакции участников рынка на это.

Чч ко *

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