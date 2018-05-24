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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 17:25 24.05.2018 - 17:25

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - США ввели новые ограничительные меры в отношении Ирана, добавив в санкционные списки ряд иранских и турецкий авиакомпаний и трех физических лиц, говорится в заявлении министерства финансов США.

Согласно документу, под новые санкции подпали иранские авиакомпании Dena Airways и Blue Airways.

Кроме того, в санкционные списки добавлены такие турецкие компании как Trigron Lojistik, RA Havacilik, 3G Lojistik и Otik Aviation.

Наряду с этим под санкции США подпали два гражданина Ирана и один гражданин Турции.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.

В то же время госсекретарь утверждал, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на изменение Тегераном своей политики.

кю аю де

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