Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 15:32

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Венесуэлы, сообщается во вторник на сайте минфина США.

В сообщении отмечается, что в список попала государственная горнодобывающая компания Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриан Антонио Пердомо Мата, который в октябре прошлого года возглавил компанию Minerven.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!