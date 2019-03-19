Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Венесуэлы, сообщается во вторник на сайте минфина США.
В сообщении отмечается, что в список попала государственная горнодобывающая компания Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриан Антонио Пердомо Мата, который в октябре прошлого года возглавил компанию Minerven.
1тэ ар