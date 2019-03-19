Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 16:19

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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США внесло в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) одно физическое лицо и одно юридическое лицо из Венесуэлы, сообщается во вторник на сайте минфина США.

В сообщении отмечается, что в список попала государственная горнодобывающая компания Minerven (Compania general de mineria de Venezuela), а также Андриан Антонио Пердомо Мата, который в прошлом году возглавил компанию Minerven.

В пресс-релизе минфина США говорится, что компания Minerven находится в венесуэльском штате Боливар. Компанию, которая была создана в частности в целях золотодобычи, контролирует министерство нефти Венесуэлы.

"(Президент Венесуэлы - ИФ) Николас Мадуро и другие люди, находящиеся у власти, в поисках новых способов обогащения за счет народа страны стали заниматься добычей золота", - отмечается в документе.

"В последние годы добыча и последующая реализация золота были одной из самых прибыльных финансовых схем режима Мадуро. Сотни тысяч горняков добывали золото на опасных кустарных шахтах на юге Венесуэлы, которые находятся под контролем венесуэльских военных, и которые, в свою очередь, обвиняли преступные организации в доступе (к ресурсам - ИФ)", - подчеркивают в минфине США.

Ограничительные меры введены после того, как на прошлой неделе американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что власти США готовят дополнительные санкции против этой страны.

После начала политического кризиса в Венесуэле США уже вводили санкции в отношении ряда лиц этой страны. В частности, в конце января администрация США решила ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Впоследствии Минфин США добавил в санкционный список шесть граждан Венесуэлы в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.

1тэ ар

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