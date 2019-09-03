Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США объявило во вторник о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта