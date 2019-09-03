Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США объявило во вторник о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.
В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.
Глава госдепа США Майк Помпео, комментируя введение этих санкций, напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане, который произошел в прошлый четверг.
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