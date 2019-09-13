Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США включили в пятницу в санкционный список три северокорейские хакерские группировки, которые, по данным Вашингтона, занимаются похищением денежных средств за рубежом.
В сообщении Минфина отмечается, что речь идет о группе Lazarus Group и о двух ее подразделениях - Andariel и Bluenoroff.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о санкциях против трех поддерживаемых северокорейским государством хакерских группировок, которые несут ответственность за проведенные КНДР кибератаки против важной инфраструктуры", - поясняет министерство в пресс-релизе.
Эти группировки занимались похищением денежных средство, сбором разведданных, и операциями, затрудняющими работу иностранных компаний и ведомств.
В частности, Lazarus Group, как подчеркивает Минфин США, причастна к масштабной кибератаке WannaCry 2.0, совершенной в 2017 году.
Эти три группировки хакеров внесены в санкционный список США - Specially Designated Nationals List).
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