Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:13

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Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел в четверг санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, говорится в заявлении ведомства.

Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России. Речь идет о компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

По данным агентства Bloomberg, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Агентство отмечает, что среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков. Всего группировке удалось похитить банковские данные пользователей примерно в 300 финансовых организациях более чем в 40 странах мира.

В рамках санкций вся собственность и активы оказавшихся в списке граждан и компаний, находящаяся в юрисдикции США, будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено совершать с ними транзакции.

Кроме того, одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей серьезные преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

"На протяжении более 10 лет Максим Якубец и Игорь Турашев возглавляли один из самых сложно устроенных синдикатов в сфере киберпреступности в мире", - говорится в заявлении американского прокурора Скотта Брейди.

В заявлении Минфина США отмечается, что при помощи вируса под названием Dridex компании удалось похитить минимум $100 млн. Против части фигурантов этого дела санкции вводятся не за непосредственное проведение хакерских атак, а за участие в финансовых операциях хакеров. Эту роль, по данным Минфина США, выполняли Алексей Башлыков, Руслан Замулько, Давид Губерман, Карлос Альварес, Георгиос Манидис, Татьяна Шевчук, Азамат Сафаров, Гульсара Бурхонова.

Также Якубец и его соратники, начиная с мая 2009 года, совершали банковские преступления на протяжении длительного периода времени при помощи вируса Zeus. Им удалось похитить миллионы долларов в США и в других странах, заразив тысячи компьютеров вирусом, который похищал личные данные пользователей: номера банковских счетов и пароли.

В общей сложности, Якубец и его команда при помощи вируса Zeus, попытались украсть $220 млн. На практике же им удалось получить $70 млн с банковских счетов своих жертв.

Кроме того, по данным Минфина США, Якубец работал на ФСБ России в 2017 году. В апреле 2018 года, отмечается в заявлении ведомства, он пытался получить лицензию на работу с засекреченной информацией ФСБ.

Американские власти объявили награду в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке Якубца.

"Государственный департамент объявил награду суммой до $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или признанию виновным лидера Evil Corp", - говорится в сообщении американского Минфина.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, Денис Гусев является совладельцем и гендиректором ООО"Бизнес-столица", гендиректором ООО "Снабстрой" и ООО "Оптима". Первая из этих компаний занимается оптовой торговлей самыми разными товарами, вторая - строительством, последняя - оптовой торговлей радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD).

Также, согласно данным СПАРК-Интерфакс, компании из Ханты-Мансийска "Вертикаль", "Промресурс" и "Юником" тоже возглавляет Денис Гусев, но у него другой номер ИНН.

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