Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 16:19

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Минфин США ввел санкции в четверг против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления, говорится в заявлении ведомства.

Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ.

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России. Речь идет о следующих компаниях: ООО Бизнес-столица, ООО Оптима, ООО Трейд-инвест, ООО Центр автообслуживания, ООО Вертикаль, ООО ЮНИКОМ и Evil Corp.

По данным агентства Bloomberg, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Агентство отмечает, что среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков.

Кроме того, одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назвал другой россиянин - Игорь Турашев.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!