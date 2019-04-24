Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 2:38

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США пропустило второй срок, к которому демократы Палаты представителей США просили предоставить налоговые декларации президента США.

"Министерство финансов не может действовать в соответствии с вашим запросом до тех пор, пока не будет установлено, что он соответствует закону", - следует из письма министра финансов Стивена Мнучина.

Он сказал, что ожидает, что казначейство предоставит комитету по путям и средствам Палаты представителей окончательное решение к 6 мая после получения юридических заключений от Министерства юстиции.

Ранее председатель комитета по путям и средствам Ричард Нил попросил налоговую службу США (IRS) до 17:00 вторника предоставить ему налоговые декларации президента Дональда Трампа за шесть последних лет.

В начале месяца министр финансов уже отказал в предоставлении демократам налоговых деклараций Д.Трампа в срок до 10 апреля.

"Комитет по путям и средствам запросил предоставить материалы к 10 апреля, но министерство финансов не сможет закончить рассмотрение вашего запроса к этой дате", - отметил С.Мнучин в письме главе комитета Ричарду Нилу.

Ранее председатель главного налогового комитета Палаты представителей США по путям и средствам Р.Нил официально запросил налоговые декларации президента Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.

Р.Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.

Он отметил, что налоговая служба США (IRS) проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но "пока мало что известно об эффективности этой программы".

IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства "должен предоставить" запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.

1вз ад

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