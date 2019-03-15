Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 16:41

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, связанный с украинским кризисом.

Так, в санкционный список вошли замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин

Также в списке фигурируют зампред ЦИК ДНР Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В список также внесены российский приборостроительный концерн Океанприбор, машиностроительное предприятие "Завод "Фиолент"", Конструкторско-технологическое бюро Судокомпозит, компания "Новые Проекты", строительная компания Консоль-Строй ЛТД, машиностроительный завод "Звезда", Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени А.М.Горького.

В Минфине отмечают, что речь идет об "оборонных предприятиях, действующих в Крыму".

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