Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 16:55

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США внесло шесть физических лиц и восемь российских компаний в санкционный список, связанный с украинским кризисом.

Так, в санкционный список вошли замглавы погранслужбы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин.

Также в списке фигурируют зампред ЦИК ДНР Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

В список также внесены российский приборостроительный концерн Океанприбор, машиностроительное предприятие "Завод "Фиолент"", Конструкторско-технологическое бюро Судокомпозит, компания "Новые Проекты", строительная компания Консоль-Строй ЛТД, машиностроительный завод "Звезда", Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени А.М.Горького.

В Минфине отмечают, что речь идет об "оборонных предприятиях, действующих в Крыму".

Ранее в марте ЕС добавил в свои санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьмерых россиян.

В них также фигурируют С.Станкевич, А.Шеин, Р.Ромашкин.

Кроме того в санкционный список ЕС попали Александр Дворников (командующий войсками РФ Южного военного округа), Сергей Щербаков (командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец"), Алексей Саляев (командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ), Андрей Шипицын (командир корабля "Изумруд"), Алексей Шатохин (начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым).

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