*** Минфин в суде не стал оспаривать, что список составляли просто на основе публикации Forbes

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США и российский бизнесмен Валентин Гапонцев подписали мировое соглашение по делу о включении бизнесмена в "список российских олигархов".

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных американских судов. В нем стороны просят суд полностью закрыть дело к 11 сентября 2022 года, если к тому моменту в нем не появятся новые аспекты.

Гапонцев ранее подал в суд на Минфин США, пояснив, что включение в список, в частности, нанесло ему репутационный ущерб и создало трудности при взаимодействии с клиентами. Его адвокаты также настаивали на том, что Гапонцев и его базирующаяся в США компания IGP Photonics добились успеха без помощи российских властей, и потому бизнесмен не должен быть в составленном списке.

Минфин США признал правоту Гапонцева и подтвердил это в направленном ему письме. В нем отмечается, что предприниматель "не является олигархом, находящимся в России".

"Министерство финансов США считает, что если бы сегодня ему нужно было подготовить доклад и оставить его в открытом доступе, то Валентин Гапонцев не должен был бы там фигурировать в списке российских олигархов...", - говорится в письме.

Американские СМИ сообщают, что во время слушаний в суде представитель Минфина не стал оспаривать утверждение истца о том, что "список российских олигархов" был составлен не на основе тщательного анализа, а просто основан на рейтинге богатейших людей планеты за 2017 год, подготовленном журналом Forbes. "Мы не будем оспаривать это утверждение", - сказал в суде юрист Минфина Кевин Снелл.

Список был составлен для конгресса США в соответствии с законом CAATSA. Это делалось для определения крупных предпринимателей, близких к российским властям. Само по себе попадание в список не влекло введение санкций против фигурантов. Однако предусматривалась возможность, в случае необходимости, введения таких мер в будущем.

1во тг

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