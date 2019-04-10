Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 1:21

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США не сможет предоставить демократами налоговые декларации президента Дональда Трампа в обозначенный срок, сообщил глава ведомства Стивен Мнучин.

"Комитет по путям и средствам запросил предоставить материалы к 10 апреля, но министерство финансов не сможет закончить рассмотрение вашего запроса к этой дате", - отметил С.Мнучин в письме главе комитета Ричарду Нилу.

Ранее председатель главного налогового комитета Палаты представителей США по путям и средствам Р.Нил официально запросил налоговые декларации президента Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.

Конгрессмен попросил предоставить документы в семидневный срок - до 10 апреля.

Р.Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.

Он отметил, что налоговая служба США (IRS) проводит политику аудита налоговых деклараций всех действующих президентов и вице-президентов, но "пока мало что известно об эффективности этой программы".

IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства "должен предоставить" запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.

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