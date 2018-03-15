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Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, еще 14 физических лиц и одну организацию, говорится в заявлении ведомства, обнародованном в четверг.

В частности, санкции введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году, против ФСБ, ряда сотрудников ГРУ, а также Евгения Пригожина и принадлежащих ему компаний.

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Аю ки

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