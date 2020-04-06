Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 17:21

Париж. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Франция из-за коронавируса может столкнуться с самой сильной рецессией экономики с конца второй мировой войны, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр.

"Самый худший с 1945 года показатель во Франции составил -2,2% в 2009 году - после финансового кризиса 2008 года. Вероятно, мы будем гораздо дальше, чем -2,2% (в этом году - ИФ), - приводят слова министра французские СМИ. - Это показатель силы экономического шока, с которым мы сталкиваемся".

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением Covid-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры. О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти объявили о его продлении до 15 апреля.

При этом у жителей есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны сами заполнять специальный формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

По последним данным, во Франции с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано около 92 тыс. случаев заражения. Более 8 тыс. человек скончались, 16 тыс. выздоровели.

1вл эф*

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