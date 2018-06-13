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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 7:46 13.06.2018 - 07:46

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в 2018 году страны ОПЕК будут добывать 32 млн б/с, что на 400 тыс. б/с меньше, чем в 2017 году.

В 2019 году EIA ожидает рост нефтедобычи картелем до 32,1 млн б/с, "несмотря на падение нефтедобычи в Венесуэле и Иране", говорится в ежемесячном отчете агентства.

EIA "предполагает, что снижение нефтедобычи в этих странах будет компенсировано производителями Персидского залива, главным образом Саудовской Аравией".

В отчете отмечается, что 22 июня страны ОПЕК, Россия и другие страны из числа не-ОПЕК оценят, как текущие рыночные условия соотносятся с их установленными ограничениями в добыче, которые, как ожидается, продлятся до конца 2018 года.

"Нефтяные министры Саудовской Аравии и России заявили, что они переоценят объемы сокращения с учетом ускоренного падения нефтедобычи в Венесуэле и неопределенности относительно добычи в Иране. Так, EIA предполагает некоторое увеличение поставок со стороны основных нефтепроизводителей в 2019 году. Однако непонятна величина объемов сокращения", - говорится в отчете.

В настоящее время EIA прогнозирует, что мировые запасы нефти вырастут на 210 тыс. б/с в 2019 году, что окажет небольшое понижательное давление на цены во второй половине 2018 года и в 2019 году.

EIA на $2 за баррель повысило оценку цены нефти Brent на 2019 год - до $68 за баррель, оставив неизменным прогноз на 2018 год. Цена нефти WTI, считает Минэнерго США, будет на $7 ниже цены нефти Brent в 2018 году и на $6 ниже - в 2019 году.

Сс им ки

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