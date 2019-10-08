Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 18:52

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Добыча нефти в США в 2019 году составит 12,3 млн баррелей в сутки, а затем вырастет в 2020 году до 13,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике Минэнерго США (EIA).

Месяцем ранее прогнозировалось, что производство в США в текущем году составит 12,2 млн б/с.

"EIA ожидает роста добычи нефти в четвертом квартале 2019 года за счёт проектов в Мексиканском заливе и ввода трубопроводов в Пермском бассейне. EIA прогнозирует умеренный рост добычи в 2020 году из-за падения цен на нефть в первой половине года и продолжающегося снижения производительности скважин", - говорится в отчёте EIA.

ЙМ им *

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