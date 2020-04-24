Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 7:19

*** Она предполагает ослабление позиций России и Китая на рынке АЭС

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегию, направленную на восстановление лидерства США в области ядерной энергетики разработало американское министерство энергетики, сообщил министр энергетики Дэн Бруйетт.

"Ослабление американской промышленной базы на переднем крае сферы ядерного топливного цикла за последние несколько десятилетий поставило под угрозу наши национальные интересы и национальную безопасность", - приводится заявление министра на сайте ведомства.

"Америка утратила свою конкурентоспособную глобальную позицию мирового лидера в области атомной энергетики", - говорится в докладе, который подготовлен для американского президента. В нем отмечается, что "США уступили свои лидерские позиции странам с государственными предприятиями, в том числе России и Китаю".

"Америка находится на грани проигрыша, она теряет способность производить собственное ядерное топливо, а это угрожает нашим национальным интересам и национальной безопасности", - подчеркнуло Минэнерго.

Ведомство предусматривает, что для выправления положения "правительство США выйдет на рынки, где в настоящее время доминируют российские и китайские государственные предприятия (SOE) и восстановит наши позиции в качестве мирового лидера в области экспорта лучших в своем классе ядерных энергетических технологий".

В то же время, министр отметил, что "стратегия восстановления американского лидерства в ядерной энергетике предлагает множество вариантов".

"С точки зрения национальной безопасности крайне важно, чтобы мы предприняли смелые шаги по сохранению и развитию всего американского атомного энергетического сектора", - сказал чиновник.

Министерство предлагает ограничить импорт американскими компаниями российского и китайского ядерного топлива, чтобы не допустить завоевания РФ и КНР доминирующих позиций в его переработке, поскольку это чревато "геополитическими вызовами для США".

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