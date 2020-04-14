Нью-Йорк. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство энергетики США ведет переговоры о заключении контрактов с девятью американскими компаниями для временного хранения избыточной нефти на мощностях стратегического нефтяного резерва (SPR).
"Нефтяная отрасль США столкнулась с совокупным эффектом падения спроса из-за пандемии COVID-19 и избыточного предложения, и потребности в местах для хранения нефти превышают доступные объемы, - отмечается в сообщении ведомства. - При добыче нефти у вас есть два варианта - либо использовать ее, либо хранить. На фоне последствий пандемии COVID-19 мы наблюдаем огромное снижение спроса, пока наша страна работает над сдерживанием вируса".
В этой ситуации Минэнерго готово предоставить нефтехранилища SPR для американских компаний, что поможет снять некоторую нагрузку на энергетическую отрасль.
Обсуждаемые объемы составляют почти 23 млн баррелей в четырех хранилищах SPR. Компании смогут осуществлять поставки в них в основном в мае-июне. Обратно забрать нефть они должны до марта 2021 года, при этом оставив небольшой объем в качестве платы за хранение.
В совокупности эти девять компаний будут хранить в SPR нефть, собранную от множества мелких, средних и крупных производителей.
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