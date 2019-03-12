Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 18:35

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году с 12,4 млн б/с до 12,3 млн б/с, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) США.

Прогноз добычи нефти на 2020 год был также пересмотрен в сторону снижения - на 200 тыс. б/с, до 13 млн б/с.

При этом наибольший прирост добычи в эти годы придётся на Пермский бассейн Техаса и Нью-Мексико.

По последней оценке EIA, добыча США в 2018 году составляла 10,9 млн б/с.

В феврале США, по предварительной оценке, добывали в среднем 11,9 млн б/с, что "немного ниже уровня января", отмечает EIA.

EIA прогнозирует, что спотовые цены на нефть марки Brent в среднем составят $63 за баррель в 2019 году и $62 за баррель в 2020 году по сравнению со средним показателем в 71 за баррель в 2018 году.

Цены на нефть WTI ожидаются в среднем на $9 за баррель ниже цен на Brent.

Йм аш *

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