Иерусалим. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Израиля Амир Охана в среду подписал распоряжение, в соответствии с которым россиянин Алексей Бурков будет экстрадирован в США, сообщает интернет-портал израильского издания "Джерузалем пост".

"Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели с различными сторонами - как политическими, так и юридическими", - приводит "Джерузалем пост" высказывания представителя министерства.

Таким образом, по данным газеты, потеряна последняя возможность обмена Буркова на израильтянку Ноаму Иссахар.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, в Израиль тогда он приехал в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все это время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

В свою очередь Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств. Она должна отбывать наказание сроком семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее газета "Гаарец" со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".

1ар БП

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