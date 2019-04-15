Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 18:18

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США планирует обнародовать для общественности отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера в этот четверг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Минюста Керри Купек.

При этом эта версия доклада Р.Мюллера будет направлена в Конгресс США: ранее Минюст направлял туда лишь письмо по поводу расследования, и в нем говорилось только об основных выводах команды Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

В то же время Демократическая партия США продолжает оказывать давление на Минюст США, чтобы доклад был опубликован как можно скорее. Многие демократы настаивают на существовании сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией, несмотря на выводы Р.Мюллера.

На прошлой неделе У.Барр заявлял, что по-прежнему готов опубликовать в середине апреля доклад Р.Мюллера.

Однако речь идет об отредактированной версии документа. Из доклада будут убраны четыре категории информации. Первая - данные о коллегии присяжных, которые должны оставаться секретной, вторая - информация о методах сбора информации разведслужбами, третья - информация, которую не стоит пока публиковать, так как она используется во время еще не завершившихся судебных разбирательств. Четвертая категория - это личные данные о второстепенных фигурантах расследования, которым в итоге не предъявили обвинений

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