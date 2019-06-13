Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 2:31

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции планирует опросить старших офицеров ЦРУ в рамках изучения истоков расследования Мюллера, сообщает The New York Times.

По данным информированных источников издания, несмотря на то, что официальных запросов от Минюста не поступало, прокурор США в Коннектикуте Джон Дарем планирует допросить сотрудников разведки.

Согласно газете, он хочет проинтервьюировать как минимум одного старшего чиновника контрразведки и одного аналитика ЦРУ. Оба участвовали в работе агентства по расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

Как отметили бывшие и настоящие американские чиновники, директор ЦРУ Джина Хаспел заявила им, что ее агентство будет сотрудничать с Минюстом, однако будет защищать информацию, которая может поставить источники или методы сбора под угрозу.

Генпрокурор США Уильям Барр, как сообщается, ищет дополнительную информацию о том, как агентство пришло к выводу о помощи России кампании Трампа в 2016 году.

В частности, он хочет получить больше информации об источниках ЦРУ, на которые агентство опиралось при анализе предполагаемого российского вмешательства, а также о разведданных, которые перетекли из ЦРУ в ФБР летом 2016 года, сообщает газета.

Уточняется, что само расследование, которое ведет Дарем, не является уголовным. Однако оно сможет перерасти в таковое, если будут обнаружены признаки уголовных преступлений.

Ранее газета New York Times сообщила, что Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным двух осведомленных источников издания, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования Роберта Мюллера.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

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