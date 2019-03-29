Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 20:38

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Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Минюст США будет готов передать Конгрессу текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера к середине апреля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на генерального прокурора США Уильяма Барра.

В письме спикерам палаты представителей и сената У.Барр сообщает, что доклад будет готов к передаче конгрессменам к "середине апреля, если не раньше". В письме говорится, что Минюст "активно занимается" редактированием текста доклада, в этом ведомству помогает спецпрокурор.

Демократы в Конгрессе требовали, чтобы им передали полную, а не отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

У.Барр ранее сообщил конгрессменам, что в докладе порядка 400 страниц за исключением дополнений и таблиц.

На прошлой неделе стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.

Демократы из Палаты представителей США настаивают на обнародовании полного доклада Р.Мюллера.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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