Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:32

***Одна будет доступна ряду конгрессменов, а другая - опубликована для широкой общественности

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США в четверг представит две версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство.

Версия с минимальным количеством правок будет доступна лишь узкому кругу конгрессменов, в то время как другая, с большим количеством правок, будет размещена в открытом доступе, отмечается в сообщении.

Отмечается, что, если Конгресс в полном составе захочет изучить более полную версию доклада Р.Мюллера, то такой вопрос будут рассматривать судебные власти.

Версия доклада, которая будет предоставлена для рассмотрения Конгрессу, будет передана на CD-дисках.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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