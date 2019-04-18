***Одна будет доступна ряду конгрессменов, а другая - опубликована для широкой общественности
Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США в четверг представит две версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на министерство.
Версия с минимальным количеством правок будет доступна лишь узкому кругу конгрессменов, в то время как другая, с большим количеством правок, будет размещена в открытом доступе, отмечается в сообщении.
Отмечается, что, если Конгресс в полном составе захочет изучить более полную версию доклада Р.Мюллера, то такой вопрос будут рассматривать судебные власти.
Версия доклада, которая будет предоставлена для рассмотрения Конгрессу, будет передана на CD-дисках.
Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.
В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.
Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.
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