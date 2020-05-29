Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:47

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США препятствует получению компаний, занимающихся производством марихуаны, и их сотрудникам доступа к защите от банкротства на фоне кризиса, связанного с коронавирусом.

Это касается даже тех штатов, в которых производство медицинской марихуаны является критически важной отраслью в период пандемии.

Политика министерства означает, что работники отрасли и компании, поддерживающие регулируемые на уровне штата пункты производства и выдачи медицинской марихуаны и производителей, вероятно, не смогут получить доступ к системе финансовой защиты в рамках банкротства, который получают потребители, не сумевшие выплатить долги, пишет The Wall Street Journal.

Эта сфера производства остается незаконной в соответствии с федеральным законодательством США, которое включает Кодекс о банкротстве, однако Конгресс рассматривает возможность принять законопроект о ее декриминализации по всей стране.

В сфере производства марихуаны заняты около 248 тыс. человек, более двух десятков штатов и округ Колумбия разрешили пунктам выдачи медицинского каннабиса продолжить работу в период пандемии, согласно данным на отраслевом сайте Leafly, на которые ссылается WSJ.

Представитель Минюста США сообщила, что ведомство исходит из того, что Кодекс о банкротстве не может быть задействован в нарушение федерального законодательства.

Служба финансово-экономической информации

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