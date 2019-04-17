Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 23:00

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США, как ожидается, обнародует в четверг отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Отредактированная версия доклада Р.Мюллера также будет направлена в Конгресс США. Ранее Минюст направлял туда лишь письмо по поводу итогов расследования, и в нем говорилось только об основных выводах команды Р.Мюллера.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

Из доклада было решено убрать четыре категории информации. Первая - данные о коллегии присяжных, которые должны оставаться секретными, вторая - информация о методах сбора информации разведслужбами, третья - информация, которую не стоит пока публиковать, так как она используется во ходе еще не завершившихся судебных разбирательств. В четвертую категорию входят личные данные о второстепенных фигурантах расследования, которым не предъявляли обвинений.

Генпрокурор США Уильям Барр ранее заявлял, что "опубликует как можно больше информации, но в пределах возможного". Несмотря на это, демократы вновь выразили недовольство, требуя, чтобы им передали полную, а не отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

В начале апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы обязать У.Барра раскрыть подробности расследования Р.Мюллера через суд. Агентство Bloomberg сообщило, что демократическое большинство в Палате представителей, если это потребуется, готово довести требование о раскрытии данных расследования до Верховного суда США.

В свою очередь, Д.Трамп не был против публикации полного доклада Р.Мюллера и заявил, что "очень доверяет" У.Барру и потому готов принять любые его инициативы по поводу дальнейшей судьбы отчета.

"Мне совершенно нечего скрывать", - заявил Д.Трамп журналистам во Флориде, комментируя планы У.Барра передать в апреле доклад Конгрессу.

Тем не менее, Д.Трамп назвал демократов, все еще утверждающих, что существует сговор между его президентской кампанией и Россией, "больными людьми".

Президент США также не раз называл расследование Р.Мюллера необоснованным и заявлял о том, что не видит причин для того, чтобы его проводить.

Между тем американское общество по-разному относится к докладу Р.Мюллера по "российскому делу". В ходе опроса NPR/PBS, проведенного в конце марта, респондентов попросили ответить на вопрос о докладе, основываясь на том, что они видели или слышали о расследовании Р.Мюллера. 36% опрошенных заявили, что доклад Р.Мюллера доказывает невиновность президента. 56% респондентов заявили, что у них все еще остаются вопросы относительно невиновности Д.Трампа. Остальные затруднились ответить.

В то же время, большинство американцев хотели бы увидеть доклад спецпрокурора целиком. Такое пожелание высказали 75% опрошенных. 18% считают, что достаточно уже опубликованного краткого отчета У.Барра.

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