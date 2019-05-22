Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 4:38

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Минюст США во избежание каких-либо принудительных действий Конгресса в отношении генпрокурора Уильяма Барра готов предоставить Комитету по разведке Палаты представителей более развернутую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "сговора" президента Дональда Трампа с РФ, сообщил телеканал CNN .

Минюст рассчитывает, что это может успокоить председателя комитета Адама Шиффа и побудит его отказаться от действий против министерства.

На минувшей неделе Шифф заявил, что в среду текущей недели намерен созвать специальное совещание и обсудить вопрос о мерах в отношении Минюста в том случае, если ведомство откажется представить Конгрессу документы, касающиеся связей предвыборной команды Трампа с российским правительством.

Министерство уже начало процесс поиска соответствующих документов, но он может быть прекращен, если комитет по разведке "пойдет на непродуктивные шаги по привлечению генпрокурора Барра к ответственности по обвинению в неуважении к конгрессу", сообщил помощник генпрокурора Стивен Бойд.

Неуважение к Конгрессу в США приравнивается к неуважению к суду и может повлечь арест.

Трамп в связи с требованиями законодателей заявил, что демократы были разочарованы расследованием Мюллера и хотят продублировать его.

"После того, как было потрачено $40 млн, изучено 1,4 млн страниц документов и опрошено 500 человек при полной поддержке Белого дома, доклад Мюллера стал большим разочарованием для демократов, поэтому они хотят сделать это снова. Так нельзя - это плохо для нашей страны!", - написал Трамп в своем твиттере.

Демократы Палаты представителей США все активнее добиваются показаний от Мюллера.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер неоднократно заявлял, что вызовет Мюллера по повестке, если это необходимо.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

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