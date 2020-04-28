Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 21:18

Чикаго. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводят проверки в отношении Boeing Co. в связи с информацией о многолетних масштабных проблемах в сфере контроля качества сборки самолетов 737 MAX, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В связи с этим Boeing может грозить гораздо более серьезная правовая ответственность, чем предполагалось ранее.

Проверки строятся вокруг дела о неудачном проектировании системы контроля полетов самолетов 737 MAX, рассмотренного ранее федеральным судом присяжных. В рамках более масштабных расследований, проводимых Минюстом и FAA, проверяется возможность возникновения проблем с безопасностью из-за производственных ошибок, отмечают источники.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

По словам источников, дело, рассмотренное присяжными, фокусировалось, преимущественно, на том, какие сведения относительно рисков использования самолетов 737 MAX были донесены сотрудниками Boeing до FAA до авиакатастроф.

При этом Минюст и FAA также проверяют, были ли производственные проблемы, которые могли бы стать тревожным сигналом относительно выполнения авиаконцерном необходимых требований и обеспечения мер безопасности.

Ранее в этом году стало известно, что Boeing обнаружил посторонние предметы в топливных баках нескольких новых самолетов 737 MAX, ожидающих поставки клиентам. Наличие посторонних предметов, включая инструменты и ветошь, по мнению специалистов, могло иметь серьезные последствия с точки зрения безопасности.

Расследование FAA может повлечь за собой применение норм гражданского права в отношении Boeing, в том числе многомиллионный штраф, отмечают источники. В планы авиационного регулятора также входит наращивание государственного контроля и усиление проверок сборочных линий после планируемого возобновления производства самолетов 737 MAX в ближайшие месяцы.

Ранее на этой неделе WSJ писала, что Boeing, вероятно, отложит возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX, по крайней мере, до конца лета или начала осени текущего года, поскольку не сможет получить разрешение регуляторов на возобновление полетов раньше августа.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,4% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость рухнула на 60%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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