Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 17:49

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство юстиции США, как ожидается, выдвинет дополнительные обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, когда именно ведомство планирует предъявить новые обвинения, отмечает телеканал. Также не указывается, какие именно обвинения будут выдвинуты в отношении Дж.Ассанжа.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 года, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!